Prezenta la București pentru a participa la congresul Popularilor Europeni, care au ales-o candidata lor pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a avut cuvinte de lauda pentru președintele Klaus Iohannis. „Suntem atat de mandri de Klaus Iohannis, pentru conducerea Romaniei, pentru sprijinul pe care l-a oferit si pentru faptul […] The post Ursula von der Leyen il lauda pe Iohannis: „Suntem atat de mandri de el” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .