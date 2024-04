Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și negociatorii au intervenit joi, 21 martie, in Chiajna, județul Ilfov, unde un barbat de 39 de ani și-a agresat fosta iubita, apoi s-a baricadat si a amenintat ca se arunca de la etaj. Femeia a reușit sa scape și sa anunțe autoritațile, care au reușit sa-l scoata pe barbat din casa dupa…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a participat miercuri la un exercițiu militar care a inclus folosirea unui nou model de tanc, pe fondul unui context de securitate sensibil in estul Asiei. Kim a condus un „nou tip de tanc de lupta” in timpul exercitiilor. Coreea de Nord este un stat totalitar, condus…

- Polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru cruzimi fața de animale, dupa ce au primit un telefon din partea unor cetațeni care le explicau ca intr-un apartament din Bragadiru se intampla lucruri ciudate. Ajunși acolo, oamenii legii s-au crucit cand au descoperit mai multe animale abandonate,…

- Cladirea in care isi desfașoara activitatea Judecatoria Cornetu din judetul Ilfov a luat foc. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de peste 1.500 de metri patrati. Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata la o cladire administrativa in care isi desfasoara activitatea Centrul Cultural si Judecatoria…

- Anchetatorii DNA au descins, marți dimineața, in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, Giurgiu, la domicilii, sedii de firme și Direcția Regionala Vamala București, intr-un dosar de mare corupție ce vizeaza pretinse fapte de luare de mita a unor angajați funcționari publici. In paralel, au…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri dimineata, ca traficul este restrictionat in doua judete, urmare a protestului transportatorilor si fermierilor. In continuare sunt masini si utilaje parcate pe DN 2, in judetul Ilfov, la Afumati, dar si la Vama Siret. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Ministrul liberal al Finanțelor Marcel Boloș a participat la Consiliul ECOFIN (Afaceri Economice și Financiare), de la Bruxelles, conform pozelor postate de Reprezentanța Romaniei in capitala Belgiei. Numai ca ministrul nostru, deși sta la discuții in interior, nu a lasat fularul infașurat in jurul…