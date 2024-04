Poliţist beat la volan, prins conducând cu 130 de km/oră în localitate Un politist din Mehedinti a fost prins in timp ce conducea cu nu mai putin de 130 de kilometri pe ora intr-o localitate din judet, unde limita era 50. Colegii acestuia au fost cei care l-au prins pe barbat. Dupa ce individul a fost oprit, acesta a recunoscut ca a baut si a refuzat sa […] The post Politist beat la volan, prins conducand cu 130 de km/ora in localitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, actual consilier local in Cotnari și, potrivit presei locale, candidat la fotoliul de…

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, actual consilier local in Cotnari și, potrivit presei locale, candidat la fotoliul de…

- Viorel Teaca, un fost polițist din Sibiu, le-a demonstrat fanilor de pe TikTok cum iți poți pierde permisul, daca dai cu parfum in mașina. ”Ce se intampla daca te oprește Poliția și te pune sa sufli in alcooltest? Ei bine, nu se intampla mare lucru, dar ce trebuie sa știi este ca, daca te dai […] The…

- Vin noi vesti proaste pentru șoferi. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a trimis o serie de propuneri pentru modificarea legii RCA, aflata in dezbatere la Senat, cele mai importante vizand modificarea sistemului bonus-malus, introducerea franșizei in asigurarea RCA, modificarea perioadelor…

- Dan Ilie Morega, fostul prefect al judetului Gorj, a fost prins, pentru a doua oara in cateva zile, in timp ce conducea fara permis. Barbatul a explicat ca nu vrea sa le dea agentilor permisul pentru ca „are peste doua milioane de kilometri parcursi”. Dan Ilie Morega, fost prefect al judetului Gorj,…

- Un tanar de 25 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, dupa ce a fost oprit de politistii rutieri din Brasov pentru ca circula cu viteza mare pe soseaua…

- Un roman in varsta de 30 de ani a provocat teama printre calatorii care se aflau in același vagon de tren cu el. Barbatul a inceput sa loveasca tot ce-i statea in cale fara niciun motiv, astfel atragand atenția autoritaților. Un polițist din cadrul Brigazii Mobile care se afla la fața locului a sesizat…

- Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce a luat o concediu medical pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat…