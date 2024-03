Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins in Romania. El face parte dintr-o grupare care ar comite asasinate si atacuri cu bomba. Reprezentantii Politiei Romane au anuntat joi, ca politistii Directiei de Investigatii Criminale – Serviciul Urmariri,…

- Un adolescent de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins in Romania. El face parte dintr-o grupare care ar comite asasinate si atacuri cu bomba. Reprezentantii Politiei Romane au anuntat joi, ca politistii Directiei de Investigatii Criminale – Serviciul Urmariri,…

- Un barbat acuzat de 90 de furturi a fost prins de polițiștii din Capitala. El a fost gasit in lada patului intr-un apartament din sectorul 6. Barbatul este acuzat de furt, participare la o grupare infracționala și utilizare frauduloasa de date informatice, infracțiuni comise in Austria, potrivit Poliției…

- Un incendiu a izbucnit vineri seara la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Focul ar fi pornit de la un cablu al unul apart medical, care s-a supraincalzit pana cand au izbucnit flacarile. Mai mulți pacienți de la Institutul Oncologic Regional din Iași au fost transferați catre alte unitați medicale.…

- Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de canabis pentru care urma sa plateasca 2.000 de euro. El a fost retiut 24 de ore pentru trafic de droguri. Potrivit News.ro, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat operatiunea de prindere in flagrant a medicului…

- Un medic din București a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației, urmand sa primeasca 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita și sa-i fie confiscata averea obținuta in mod ilegal, prin șpaga primita de la pacienți. In acest dosar penal, doctorul Cristian Paleru de la Institutul…

- Un brașovean a incalcat legea fara numar: a condus fara carnet, beat si drogat, si cu viteza peste limita permisa, scrie Brașov.net. Mai mult, a prezentat actele altei persoane si avea la el zeci de pliculete in care se pare ca ar fi droguri. Barbatul s-a ales cu dosar penal, potrivit Brașov.net. Polițiștii…

- Eleva aflata in coma dupa prabusirea partiala a cladirii internatului Liceului Teoretic „Tamasi Aron” de la Odorheiu Secuiesc a murit, marti, la Targu Mures. Reprezentantii unitatii sanitare au transmis ca adolescenta de 17 ani, aflata din 18 decembrie la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures a incetat…