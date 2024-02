Un polițist de la trupele speciale prins când lua mită a spus că are nevoie de bani pentru mama lui bolnavă de cancer Un polițist din Dolj a fost reținut dupa ce ofițerii anticorupție l-au prins in flagrant luand șpaga. El s-a aparat spunand ca are nevoie de bani pentru tratamentul mamei lui care ar fi bolnava de cancer. Polițistul face parte din structurile de intervenție și acțiuni speciale din Dolj. El a fost prins in flagrant cand […] The post Un polițist de la trupele speciale prins cand lua mita a spus ca are nevoie de bani pentru mama lui bolnava de cancer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de la trupele speciale a fost prins in timp ce lua mita. In urma flagrantului, agentul motiva fapta, spunand ca are nevoie de bani pentru mama lui bolnava de cancer. Polițistul facea parte din structurile de intervenție și acțiuni speciale din Dolj. Acesta a ajuns in atenția autoritaților,…

- Un polițist din Dolj a fost reținut dupa ce ofițerii anticorupție l-au prins in flagrant luand șpaga. El s-a aparat spunand ca are nevoie de bani pentru tratamentul mamei lui care ar fi bolnava de cancer.

- Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de canabis pentru care urma sa plateasca 2.000 de euro. El a fost retiut 24 de ore pentru trafic de droguri. Potrivit News.ro, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat operatiunea de prindere in flagrant a medicului…

- O femeie careia i s-a spus ca are cancer la san și ca are nevoie de o tumorectomie urgenta pentru ca viața ei sa fie salvata a aflat ani mai tarziu ca chirurgul ei era un mincinos și nici macar nu era bolnava, scrie Mirror.co.uk. Sarah Jane Downing avea 20 de ani și era la […] The post Chirurgul macelar…

- Un om de afaceri din Cluj susține ca a fost torturat de mai mulți indivizi, dar nu a depus plangere la poliție, fiind prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice, potrivit Ziarul de Cluj. Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor ca a fost torturat de talhari…

- Polițistul anticorupție Catalin Țibulca a fost prins in timp ce lua mita patru miei și 20 de litri de vin de la un dezvoltator imobiliar. Fiul acestuia este cunoscutul prezentator radio Radu Țibulca. Catalin Țibulca a fost trimis in judecata, in luna decembrie a anului trecut, potrivit 7iasi.ro. In…

- Barbatul reținut aseara de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu nu a putut fi reținut. Oamenii legii nu au gasit probe care sa arate ca suspectul din Dolj ar fi avut legatura cu asasinarea lui Adrian Kreiner. Martorul principal l-ar fi indicat greșit. Cu toate acestea, fostul…