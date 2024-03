“Batman” de la trupele speciale Trupe speciale de scara blocului. Pe rețele sociale a aparut un clip in care un luptator de la trupele speciale din Iași exerseaza tactici in scara blocului. The post “Batman” de la trupele speciale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

