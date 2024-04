Din 6 iulie, conform noilor reglementari europene, un nou dispozitiv devine obligatoriu pentru mașini. Acest dispozitiv, inspirat din tehnologia aviației, va inregistra informații relevante in cazul unui accident auto. Noile reglementari impun instalarea unei „cutii negre” in toate autovehiculele, similara cu cea utilizata in aviație. Cutia neagra trebuie sa inregistreze diverse informații, cum ar fi viteza, turația motorului și unghiul de virare. De la data de 6 iulie 2024, aceasta cutie neagra va inregistra date și evenimente, concentrandu-se in special pe informațiile relevante in caz de accident.…