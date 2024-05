Munca rustică pentru care Dan Bordeianu a lăsat televiziunea și filmul. Lucrează artizanal, în curte! Munca rustica și artizanala pentru care Dan Bordeianu a inlocuit televiziunea și filmul. Candva, in anii 2000 cel mai popular actor de telenovele, vedeta din succesul ”Numai iubirea” s-a retras la țara cu familia sa. Actorul scolit de regretatul mare profesor Mircea Albulescu (promoția 1999) Bordeianu, cel ce cucerit multe inimi odata cu difuzarea succesului de televiziune ”Numai iubirea”, a ales sa se mute Branești, langa Padurea Pusnicu in timpul restricțiilor sanitare. Ușor, ușor, a reinvațat secretele pamantului și naturii, primul pas fiind continuarea casei moștenita de la tatal sau. Experiența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

