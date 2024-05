Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare scapa de pușcarie. A fost eliberat condiționat, prin decizie definitiva a instanței Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost eliberat condiționat din inchisoare. Decizia este definitiva, data luni de Tribunalul Ilfov. Magistrații au admis contestația formulata de Radu…

- Tribunalul Ilfov i-a admis luni lui Radu Mazare o cerere de eliberare conditionata din Penitenciarul Jilava, unde fostul primar executa o condamnare de 9 ani inchisoare, primita in anul 2019 in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia. Initial, pe 17 aprilie, Judecatoria…

- Fostul primar din Constanța, Radu Mazare, va fi eliberat din inchisoare prin decizia de luni, 27 mai, a Tribunalului Ilfov.„Dispune liberarea conditionata a contestatorului condamnat MAZARE RADU ȘTEFAN, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 101/29.06.2023, emis de Tribunalul…

- Condamnare definitiva pentru sociologul Theodor Mirel Palada, fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta Curtea de Apel Bucuresti a decis, la finele saptamanii trecute, la 1 an si 8 luni inchisoare cu suspendare. Decizia este una definitiva MINUTA Solutia pe scurt: In baza art. 421 pct.2 lit. a C.…

- Radu Mazare a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje și terenuri din Mamaia. Tribunalul Ilfov a decis contopirea pedepselor lui Radu Mazare. In loc de 14 ani, va executa doar 9 ani De asemenea, fostul primar al orașului…

- Fostul fotbalist Danuț Lupu va fi eliberat definitiv din inchisoare, la 6 luni dupa ce a ajuns in spatele gratiilor. El a fost arestat dupa ce a condus in repetate randuri fara permis. Citește și: Ion Georgescu a scapat din nou de arestul la domiciliu. Decizia poate fi atacata cu apel in termen de 48…

- Vești bune pentru Danuț Lupu! Fostul fotbalist a fost eliberat din inchisoare, iar decizia este definitiva. Dupa o perioada de așteptare și incertitudine, Tribunalul București a hotarat sa ii ofere libertatea, in urma respingerii contestației procurorilor.

- Danuț Lupu va fi eliberat definitiv din inchisoare, la 6 luni dupa ce a ajuns in spatele gratiilor. El a fost arestat dupa ce a condus in repetate randuri fara permis. Danuț Lupu a fost aproape sa fie eliberat pe 7 martie, la 5 luni de la condamnare. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…