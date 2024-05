Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov i-a admis luni lui Radu Mazare o cerere de eliberare conditionata din Penitenciarul Jilava, unde fostul primar executa o condamnare de 9 ani inchisoare, primita in anul 2019 in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia. Initial, pe 17 aprilie, Judecatoria…

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, va fi eliberat conditionat Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Ilfov MINUTA Solutia pe scurt: In baza art. 425 alin. 7 pct. 2 lit. a din codul de procedura penala, raportat la art. 587 alin. 3 din codul de procedura penala;…

- Radu Mazare a fost eliberat din inchisoare, luni. Fostului primar al Constanței i-a fost admisa cererea de liberare condiționata de catre Tribunalul Ilfov. știre in curs de actualizare Articolul BREAKING Radu Mazare, eliberat din inchisoare apare prima data in .

- Judecatoria Sectorului 4 s-a pronunțat, cu puțin timp in urma, in legatura cu cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare. Instanța a decis sa respinga cererea fostul edil ca neintemeiata.

- Judecatoria Sectorului 4 este asteptata sa se pronunte miercuri in legatura cu cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare. Primul termen in dosar a fost in 19 martie, iar in 9 aprilie, pronuntarea a fost amanata pentru 17 aprilie. Radu Mazare are de executat…

- Radu Mazare a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje și terenuri din Mamaia. Tribunalul Ilfov a decis contopirea pedepselor lui Radu Mazare. In loc de 14 ani, va executa doar 9 ani De asemenea, fostul primar al orașului…