- Fortele israeliene au ucis joi 35 de palestinieni in bombardamente aeriene si terestre in intreaga Fasie Gaza si au dus lupte cu militantii condusi de Hamas in zone din sudul orasului Rafah, au declarat oficiali din domeniul sanatatii si mass-media apropiati de Hamas, relateaza Reuters, potrivit News.ro.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Aviatia israeliana a efectuat luni lovituri in estul orasului Rafah, in Fasia Gaza, in apropierea zonelor in care civilii palestinieni au primit ordin de evacuare, relateaza Al-Aqsa, canalul oficial al Hamas, citat de Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ridicat tonul duminica la premierul israelian Benjamin Netanyahu, exprimandu-si din nou "opozitia ferma" fata de o ofensiva la Rafah si avertizand ca "transferul fortat de populatie constituie o crima de razboi", transmite AFP.In cursul unei convorbiri telefonice…

- Hamas a prezentat mediatorilor o propunere de armistitiu in Fasia Gaza care include in prima etapa eliberarea femeilor, copiilor, varstnicilor si bolnavilor israelieni luati ostatici in schimbul eliberarii a 700-1000 de prizonieri palestinieni, potrivit unui document la care a avut acces agentia Reuters.Intre…

- Israelul va continua ofensiva sa impotriva Hamas, inclusiv in orasul Rafah din sudul Gaza, in pofida presiunii internationale crescande pentru a se opri, a declarat premierul Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters, scrie News.ro. Anunțul lui Netanyahu vine in contextul in care presedintele american…

- Hamas analizeaza proiectul de armistițiu in Fașia Gaza discutat la Paris, care prevede o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni cu ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt apropiata discuțiilor.Noul…