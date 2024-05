Dobrogea, sub Cod Portocaliu de averse

Stiri pe aceeasi tema

- Zonele montane, Crișana și parți din Transilvania și Maramureș se afla astazi, 25 mai, sub o avertizare cod galben de vreme instabila, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In Capitala, vremea va fi calda sambata, anunța meteorologii. Atenționarea este valabila sambata, intre orele 12…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca sambata dupa amiaza vor fi averse, grindina și intensificari ale vantului in mai multe zone din județul Neamț. Meteorologii au emis o avertizare cod galben.

- Meteorologii avertizeaza ca marți dimineața in Dobrogea vor fi vant puternic și averse. Intensificari ale vantului vor fi și in sud-vestul țarii, in județul Caraș-Severin. Specialiștii au emis avertizari cod galben. Averse puternice vor fi in Constanța. Potrivit avertizarii cod galben, vor fi averse,…

- Pe parcursul zilei si la inceputul noptii, vor fi innorari temporar accentuate, averse (in jurul a 10 l/mp) si descarcari electrice, apoi cerul va deveni variabil.Vantul va sufla in general moderat, adauga meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de…

- Meteorologii anunța ca, pana joi dupa-amiaza, vor fi averse, descarcari electrice, izolat grindina și vijelii in zona de sud-est, iar vremea se va raci in toata țara. Totodata, la altitudini de peste 1.500 m vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Administrația Naționala de Meteorologie…

- Vremea rea din Constanta se face simtita pe minut ce trece.Norii negrii acopera cerul, iar vantul bate in rafale mari.Reamintim ca, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, 24 martie 2024, o informare de precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului, valabila pana in…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie anunța ninsori și lapovița in cea mai mare parte a țarii, pana joi seara. In Capitala vine o racire brusca a vremii, urmata de o ușoara creștere a temperaturilor, informeaza Mediafax. Confor unei informari emise de ANM, in intervalul marți…