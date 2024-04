Pepe face o nuntă cât un festival, cu 300 de invitați: ”Este o sinucidere din punct de vedere financiar” Evenimentul monden al verii, Pepe se insoara! Solistul și vedeta de televiziune simte ca a treia oara-i cu noroc. Așa ca, el și Yasmine, cea care l-a facut tata de baiat, fac o petrecere de nunta cat un festival, cu mai bine de 300 de invitați. Ziua aleasa pentru marele eveniment monden, la care vor canta zeci de vedete ale scenei muzicale, are o semnificație speciala pentru cei miri. Pe data de 7 iunie, cand Pepe și Jasmine vor face și cununia religioasa, este și data cand a venit pe lume baiețelul lor, Pepe Jr.”E sinucidere din punct de vedere financiar, pentru ca e foarte scump ceea ce fac.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

