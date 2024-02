Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect al județului Gorj și ex deputat PNL, Dan Ilie Morega, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul in condițiile in care i se retrasese permisul auto cu saptamana in urma.

- Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj și fost deputat, a fost prins luni de polițiști la volanul mașinii sale, deși avea carnetul suspendat, au declarat surse judiciare. ”La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 78 de ani,…

- Un tanar de 25 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, dupa ce a fost oprit de politistii rutieri din Brasov pentru ca circula cu viteza mare pe soseaua…

- Chestorul (r) Vasile Mureșan, fost șef al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Maramureș, fost șef al SIPI Maramureș și fost șef al Serviciului Filaj al „Doi ș’un sfert”, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan, relateaza vasiledale.ro. Incidentul s-a produs a doua zi de…

- Un brad de Craciun a fost instalat intr-o toaleta publica din Gorj și, in scurt timp, a devenit viral pe internet si a starnit amuzamentul internauților. Pomul de Craciun impodobit a fost montat in toaleta din Parcul Central din Targu Jiu. In imaginile postate pe internet se vede ca bradul de Craciun…

- Un politist local din comuna Dumbravita de langa Timisoara a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a fost implicat intr-un accident, joi, in fata Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara. Potrivit IPJ Timis, barbatul de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam, iar la un moment…

- Un polițist de la un penitenciar de langa București a fost prins de un echipaj al Jandarmeriei cu doua pliculețe cu substanța alba asupra lui, la un concert, in noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Prafurile, despre care exista suspiciunea ca ar fi cocaina, au fost trimise la laboratorul specializat al…