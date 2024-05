O familie din Mehedinți s-a trezit cu un șarpe în casă. Reptila își făcuse culcuș sub dulapul din dormitor. O familie din comuna Eșelnița, județul Mehedinți, s-a trezit cu un șarpe in dormitor. Reptila iși facuse culcuș, sub dulapul din dormitor. jandarmii au extras șarpele și l-au eliberat in natura. „In sezonul cald prezența șerpilor se inmulțește, iar probabilitatea de a-i intalni apare in cele mai nebanuite locuri. De o situație neplacuta a avut […] The post O familie din Mehedinți s-a trezit cu un șarpe in casa. Reptila iși facuse culcuș sub dulapul din dormitor. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O familie din comuna Eșelnița, județul Mehedinți, s-a trezit cu un șarpe in dormitor. Reptila iși facuse culcuș, sub dulapul din dormitor. jandarmii au extras șarpele și l-au eliberat in natura.

- O familie din Mehedinți a trait momente de coșmar atunci cand s-a trezit cu o surpriza neplacuta in propria locuința: un șarpe in dormitor. Aceasta intamplare neașteptata a declanșat panica și necesitatea unei intervenții imediate. Oamenii legii au fost sesizați și au mers de urgența la fața locului.…

- O familie din comuna Eselnita, judetul Mehedinti, a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a cere ajutorul, dupa ce a gasit un sarpe in dormitor. Au intervenit jandarmii, care au eliberat reptila in natura.

