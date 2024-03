VIDEO. Dosar penal privind violențele de pe stadioane. Lideri din galeriile Dinamo și Steaua, ridicați de Poliție Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 15 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mehedinti si pun in aplicare 26 de mandate de aducere si citatii, intr-un dosar care vizeaza incidentele dintre suporteri din 8 martie, de la meciul dintre Dinamo si UTA. Mai exact, sunt vizati suporteri de la Dinamo si CSA Steaua, […] The post VIDEO. Dosar penal privind violențele de pe stadioane. Lideri din galeriile Dinamo și Steaua, ridicați de Poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

