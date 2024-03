Polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru cruzimi fața de animale, dupa ce au primit un telefon din partea unor cetațeni care le explicau ca intr-un apartament din Bragadiru se intampla lucruri ciudate. Ajunși acolo, oamenii legii s-au crucit cand au descoperit mai multe animale abandonate, in stare jalnica. Dosar penal pentru femeia […] The post O chiriașa a lasat dezastru intr-un apartament din Bragadiru. Polițiștii au fost șocați cand au intrat in locuința abandonata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .