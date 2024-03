Stiri pe aceeasi tema

- Paznicul Primariei Prunisor din judetul Mehedinti, un barbat de 61 de ani, a fost batut noaptea trecuta chiar de primarul localitatii. Edilul ar fi fost in stare de ebrietate si l-ar fi lovit pe barbat pe motiv ca nu voteaza cu el la alegerile locale din 9 iunie.”Am fost de paza la primarie, a venit…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA Iasi, dupa ce initial ar fi amenintat si lovit politisti pentru a-i determina sa nu il sanctioneze pentru distrugerea unui autoturism, iar ulterior le-ar fi promis agentilor sume intre 3.000 lei si 30.000 de euro, in acelasi scop. Procurorii Directiei Nationale…

- Primarul din Maguri Racatau, județul Cluj, Alexandru Livescu, a fost implicat intr-un accident in noaptea de 3 spre 4 februarie. Victima accidentului produs de edil l-a filmat in timp ce manca zapada, cel mai probabil pentru a scapa de mirosul de alcool. O ancheta ampla are loc in urma unui incidentului…

- Primarul comunei Vetrisoaia, Corneliu Stinga, a fost depistat de politisti in timp ce conducea o masina aflat sub influenta alcoolului si cu permisul suspendat pentru o abatere anterioara, transmite Radio Iași, citat de Rador. Edilul contestase in instanta masura suspendarii permisului, dar a continuat…

- Primarul municipiului Campulung, Elena Lasconi, anunța ca este dispusa sa candideze la alegerile prezidentiale in cazul in care va avea susținerea colegilor sai din USR. „Pentru mine este o palarie prea mare. Dar, daca eu aș ști ca ar fi bine pentru țara, daca colegii mei m-ar susține, voi face asta.…

- Un localnic din Gura Vadului susține ca Ferma Dacilor a fost construita ilegal, pe o bucata din terenul sau. Barbatul spune ca se afla in proces cu primaria. Corneliu Papina, un localnic din Gura Vadului, il acuza pe Cornel Dinicu, patronul de laFerma Dacilor, ca a construit complexul pe o parte din…