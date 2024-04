Stiri pe aceeasi tema

- S-a declanșat alarma la Poliție! Un barbat și-a dat jos brațara electronica de supraveghere și și-a amenințat soția și cei trei copii cu moarteaUn barbat care și-a amenințat soția și cei trei copii cu moartea și caruia i s-a montat o brațara electronica de supraveghere a fost reținut de polițști…

- Un barbat s-a enervat ca pe strada Traian Demetrescu din municipiul Sibiu numeroase mașini sunt parcate pe trotuar și incurca trecerea pietonilor, motiv pentru care a luat un obiect ascuțit și a zgariat 22 de mașini. El a fost prins chiar de catre proprietarii autoturismelor care s-au trezit cu mașinile…

- Justiția romana a pronunțat o prima condamnare in cazul uciderii brutale a omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner. Ilie Sitariu, calauza celor trei criminali, care l-au omorat in bataie pe Kreiner la vila sa din Sibiu, a primit o condamnare cu suspendare, de trei ani. Ilie Sitariu a fost primul…

- Un ucigas roman a provocat groaza si revolta in Spania. Si-a omorat in chinuri fiicele, de doi si patru ani, dupa care si-a luat viata. In timpul anchetei, anchetatorii au descoperit ca autorul dublei crime era un individ extrem de violent si gelos. Iar motivul i-a socat chiar si pe ei. Pentru Cristian,…

- Pe imaginile surprinse cu o camera de bord se poate observa cum șoferul camionului a pierdut controlul, pe centura Avrigului, a intrat pe contrasens și s-a lovit cu un autoturism care circula regulamentar. Camionul a cazut de pe viaduct. Impactul a fost devastator – trei oameni au murit pe loc. Tragedia…

- Tanarul drogat care si-a ucis mama a fost arestat. Moartea femeii din Drobeta Turnu Severin ar fi fost una extrem de violenta, asta spun politistii. Dupa ce a fost retinut de procurori, barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Este decizia luata de magistrati. Intre timp, legistii au incheiat necropsia…

- Primarul liberal al orașului Cisnadie, județul Sibiu a ales un mod inedit de a protesta impotriva celor de la USR. Primarul Gheorghe Huja vine cu caști la ședințele de consiliu local: ”Voi sta la ședințe numai cu caștile pe urechi cat vorbesc cei de la USR, sa nu ma mai supar”. Primarul vine la ședințe…