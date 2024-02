Supărat că a pierdut toţi banii la păcănele, un gălăţean şi-a adus copiii să spargă aparatele cu toporul Un barbat de 42 de ani din Galati, nervos ca si-a pierdut toti banii la jocurile de noroc, si-a adus copiii sa sparga aparatele cu toporul. cei doi baieți, in varsta de 17 ani, respectiv 18 ani, au facut praf pacanelele si au plecat cu suma de 35.000 de lei. Galațeanul de 42 de ani […] The post Suparat ca a pierdut toti banii la pacanele, un galatean si-a adus copiii sa sparga aparatele cu toporul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a pierdut toti banii la jocurile de noroc si-a adus copiii sa sparga aparatele cu toporul. Fiii acestuia, in varsta de 17 ani, respectiv 18 ani, au facut praf pacanelele si au plecat cu 35.000 de lei, scrie Agerpres. Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci au fost sesizati prin 112…

- Opt copii, cu varste intre 3 și 7 ani, din Timișoara au fost internați la spitalul de boli infecțioase cu botulism. Doi dintre ei se afla in stare grava. Copiii, care vin din doua familii de asistenți maternali, s-ar fi imbolnavit de la carnații primiți de sarbatori, cand au fost la colindat. Primele…

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…

- Copiii dintr-o școala din orașul rusesc Tomsk au fost puși sa traga cu armele in poze cu Joe Biden, Volodimir Zelenski și Jens Stoltenberg, arata imagini publicate pe Twiiter. Tragerile au fost organizate in cadrul „Festivalului razboiului pașnic”. „In Rusia, copiii „invața patriotismul” in timp ce…

- Anul 2024 aduce o schimbare cosmica care cu siguranța ne va zgudui finanțele. Banii conteaza, iar in acest an, totul se rezuma la a te adapta și la a urca pe valul schimbarii. Patru zodii sunt insa favoritele horoscopului in 2024 din punct de vedere al banilor. Anul trecut, planetele au decis sa agite…

- UPDATE Școlile și gradinițele din 5 județe – Braila, Constanța, Calarași, Galați și Tulcea – vor fi inchise luni, anunța Ministerul Educației. Vremea este motivul pentru care școlile vor fi inchise. Elevii vor recupera cursurile pierdute in aceasta zi, iar inspectoratele școlare vor anunța cum vor fi…

- Cursurile unitatilor de invatamant din judetele Braila si Galati sunt suspendate luni, din cauza ninsorii si viscolului purernic. Potrivit ISU Braila, prin hotarare de CJSU, luni sunt anulate cursurile in toate unitatile de invatamant din judet. Judetul Braila se afla sub Cod rosu de ninsori si viscol…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern privind alocarea sumei de peste 3 miliarde de lei din Fondul de rezerva bugetara, la dispoziția Guvernului. Banii sunt necesari pentru plata salariilor profesorilor din mediul preuniversitar și universitar și pentru plata…