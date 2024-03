Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a recunoscut, la lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar general, ca a semnat pentru autorizația de construire a palatului de pe bulevardul Kiseleff din Capitala, unde se pregatește amenajarea, cu peste 7 milioane de euro, a „locuinței individuale” in care va sta familia Iohannis,…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunța ca procurorii DNA ancheteaza savarșirea unor fapte de abuz in serviciu și uzurparea funcției, dupa un denunț facut impotriva primarului general Nicușor Dan și a unui alt funcționar din Primaria Capitalei. „Procurorii…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. ”Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- Gabriela Firea este singurul candidat PSD care s-a inscris in cursa pentru Primaria Capitalei, a declarat șeful partidului, Marcel Ciolacu, care a adaugat ca nu el, ci organizația București o susține și ca „ar fi culmea sa fie singura candidata și sa piarda”. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat, duminica, proiectul de buget al institutiei pentru anul 2024, mentionand ca ar mai fi fost investitii pe care ar fi dorit sa le includa, insa reprezentantii municipalitatii vor sa fie responsabili cu bugetul local, sa nu duca Primaria ”din nou…

- Inspectoratul General pentru Imigrari face o achiziție surpriza in prag de sarbatori. Instituția aflata in subordinea Ministerului de Interne iși cumpara telefoane de ultima generație, de peste 1.200 euro bucata, fara TVA. Conform jurnaliștilor de la Banii noștri, IGI a postat anunț de cumparare directa…

