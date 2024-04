Stiri pe aceeasi tema

- Update: Cristian Popescu Piedone și-a depus la Biroul Electoral Central lista de semnaturi și dosarul de candidatura la Primaria Capitalei. Piedone a venit la sediul BEC cu tricouri speciale, dar și cu punguțe pentru Nicușor Dan. ”Astazi, Piedone, așa cum il considera unii circar, scandalagiu. Eu astazi…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți despre contracandidatul sau Cristian Popescu Piedone ca edilul sectorului 5 are „o șansa reala” la funcția de primar al Bucureștiului. „Chiar daca pentru mulți dintre noi pare ireal, exista o șansa reala ca la sfarșitul acestor alegeri primarul Bucureștiului…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul la Primaria Capitalei, a inceput in forța campania de strangere de semnaturi. Piedone le cere bucureștenilor sa semneze și sa garanteze pentru el, pentru ca doar impreuna pot face ca imposibilul sa devina posibil. Aflat duminica intr-o piața…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, despre sondajul care il da castigator pe Cristian Popescu Piedone ca mai sunt mai bine de 10 saptamani de campanie preelectorala si electorala, iar oamenii au timp sa se informeze, astfel ca ramane optimist. ”O sa vedem la vot, binenteles. Mai avem…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, i-a retras, marti, principalele atributii executive ale viceprimarului general al Bucurestiului, liberalul Stelian Bujduveanu. Edilul a motivat ca PNL a decis sa formeze o alta majoritate cu PSD, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care „nu se mai potriveste…

- Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a anunțat oficial duminica intrarea sa in cursa pentru alegerile de la Primaria Generala a Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal. De asemenea, fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida la Primaria Sectorului 5. Piedone va candida…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. ”Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…