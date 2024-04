Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți despre contracandidatul sau Cristian Popescu Piedone ca edilul sectorului 4 are „o șansa reala” de a caștiga funcția de primar al Bucureștiului.

- Un proiect prin care șoferii care intra pe banda unica, destinata mijloacelor de transport in comun, vor fi filmați și amendați este in atenția celor de la Primaria Capitalei. Nicusor Dan a declarat joi ca sustine proiectul anuntat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, privind montarea unor camere video…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, despre sondajul care il da castigator pe Cristian Popescu Piedone ca mai sunt mai bine de 10 saptamani de campanie preelectorala si electorala, iar oamenii au timp sa se informeze, astfel ca ramane optimist. ”O sa vedem la vot, binenteles. Mai avem…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectoruui 5, este candidatul cotat cu cele mai mari șanse la funcția de primar general al Capitalei, conform unui sondaj Avangarde pentru Digi24, dat publicitații luni seara. Astfel, daca alegerile ar avea loc duminica urmatoare, rezultatele ar arata in felul…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, i-a retras, marti, principalele atributii executive ale viceprimarului general al Bucurestiului, liberalul Stelian Bujduveanu. Edilul a motivat ca PNL a decis sa formeze o alta majoritate cu PSD, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care „nu se mai potriveste…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. ”Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a admis faptul ca in anul 2020 a „avut anumite naivitati” in momentul in care a facut unele promisiuni. El a precizat insa ca, in ceea ce priveste „chestiuni mari”, precum termoficarea, atragerea de fonduri europene sau inceperea unor investitii, s-au facut pasi inainte.…