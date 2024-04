Stiri pe aceeasi tema

- Stoltenberg l-a vizitat pe Zelenski la Kiev: 'Nu e prea tarziu' pentru ca Ucraina sa castige razboiul - Liderul ucrainean cere accelerarea livrarilor de armeSecretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat intr-o vizita la Kiev, a dat asigurari luni ca "nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat o vizita surpriza la Kiev. Stoltenberg a dat asigurari luni ca „nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa castige” in fata Rusiei, in pofida regreselor recente ale armatei sale de pe front, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- „Nu este prea tarziu ca Ucraina sa castige” in razboiul impotriva Rusiei, cu conditia ca Occidentul sa-si respecte promisiunile de a-i furniza mai multe arme, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP.

- „ Nu este prea tarziu ca Ucraina sa castige” in razboiul impotriva Rusiei, cu conditia ca Occidentul sa-si respecte promisiunile de a-i furniza mai multe arme, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro. “In ultimele luni, aliatii NATO nu au oferit…

- „Nu este prea tarziu ca Ucraina sa castige” in razboiul impotriva Rusiei, cu conditia ca Occidentul sa-si respecte promisiunile de a-i furniza mai multe arme, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP.

- "Nu este prea tarziu ca Ucraina sa castige" in razboiul impotriva Rusiei, a declarat joi, 25 aprilie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a precizat ca pentru acest lucru este nevoie ca Occidentul sa-si respecte promisiunile de a furniza Kievului mai multe arme, informeaza Agerpres preluand…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri aliatilor Ucrainei sa-i furnizeze acesteia rapid mai multe munitii, sisteme antiaeriene si alte ajutoare militare pentru a rezista in fata ofensivei ruse, in timp ce generalul american Christopher Cavoli, comandantul Fortelor Aliate in…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se asteapta ca legislativul american sa ia cat mai curand o decizie in sensul deblocarii ajutorului militar pentru Ucraina, intrucat este in interesul de securitate al SUA ca Putin sa nu castige razboiul, transmite Agerpres.