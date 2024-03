Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a anunțat oficial duminica intrarea sa in cursa pentru alegerile de la Primaria Generala a Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal. De asemenea, fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida la Primaria Sectorului 5. Piedone va candida…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a explicat marți seara motivele pentru care PNL și PSD nu vor merge cu un candidat comun la Primaria Capitalei, spunand despre Cristian Popescu Piedone ca este un „meteorit”. Ascensiunea rapida a lui Piedone in sondaje ii lasa in cautare de replici pe unii lideri politici.…

- Nicușor Dan a recunoscut, la lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar general, ca a semnat pentru autorizația de construire a palatului de pe bulevardul Kiseleff din Capitala, unde se pregatește amenajarea, cu peste 7 milioane de euro, a „locuinței individuale” in care va sta familia Iohannis,…

- Președintele social democraților s-a enervat, marți, cand a fost intrebat daca PSD ar susține candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei. Actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a anuntat candidatura la Primaria Capitalei, dupa publicarea sondajelor care il…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat miercuri, la Conferința de alegeri a PUSL Sector 5, ca, in cazul in care partidele aflate la guvernare nu-și anunța „rapid” candidatul pentru Primaria Capitalei, va intra el in cursa. „Daca nu puteți voi, POT EU! Daca orgoliile VOASTRE sunt…

- Protestele fermierilor și transportatorilor incep in Capitala. Vor fi trei zile de manifestații in Piața Constituției, la care a fost anunțata prezența unui singur utilaj. Asta deși Primaria Capitalei a aprobat participarea la protest a 200 de vehicule si a maximum 5.000 de participanti. Duminica dimineața,…

- Primaria Capitalei a aprobat mitingul transportatorilor și fermierilor pentru zilele de duminica, luni și marți, mai exact in perioada 21-23 ianuarie. Zeci de utilaje și mii de protestatari vor veni in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Primaria Municipiului București a aprobat protestul pe care transportatorii…