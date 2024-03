Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone are deplina incredere in fiul sau și este convins ca acesta va reuși sa caștige alegerile pentru Primaria Sectorului 5. Actualul edil de la Sectorul 5 spune ca nu l-ar fi aruncat in lupta pe Vlad Popescu fara sa știe ”ce poate”. ”S-a speculat ca familia Piedone… In viața, copiii…

- Cristian Popescu Piedone va candida atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru Primaria Capitalei. Duminica, actualul primar al Sectorului 5, a anunțat oficial duminica intrarea sa in cursa pentru alegerile de la Primaria Generala a Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal,…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din interiorul Partidului Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se…

- Președintele social democraților s-a enervat, marți, cand a fost intrebat daca PSD ar susține candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei. Actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a anuntat candidatura la Primaria Capitalei, dupa publicarea sondajelor care il…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat in cadrul emisiunii „Selectiv” de la postul de televiziune B1 TV ca fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida oficial la Primaria Sectorului 5. Aceasta decizie vine in contextul in care Cristian Popescu Piedone…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat miercuri, la Conferința de alegeri a PUSL Sector 5, ca, in cazul in care partidele aflate la guvernare nu-și anunța „rapid” candidatul pentru Primaria Capitalei, va intra el in cursa. „Daca nu puteți voi, POT EU! Daca orgoliile VOASTRE sunt…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie, a anuntat inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca pune capat cursei sale…