Daca duminica viitoare are avea loc alegeri locale, 46,1% dintre bucuresteni ar vota cu actualul primar general, 41,1% cu Cristian Popescu Piedone, iar 10,01% cu Catalin Cirstoiu, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat la comanda candidatului independent la Primaria Capitalei, Nicusor Dan. Daca duminica viitoare are avea loc alegeri locale, 46,1% dintre respondenti declara ca […]