Panică la o școală din Galați. Un elev a adus un obuz găsit pe malul Prutului Elevii și profesorii au fost evacuați, joi, din școala din comuna Cavadinesti, judetul Galati, dupa ce un elev a gasit pe malul raului Prut un obuz si l-a adus in unitatea de invațamant. Potrivit ISU Galati, un elev din clasa a VIII-a al scolii din Cavadinesti a gasit un obuz pe malul raului Prut, pe […] The post Panica la o școala din Galați. Un elev a adus un obuz gasit pe malul Prutului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

