Simulare Bacalaureat 2024. Calendarul probelor scrise pentru elevii de liceu

Simularea examenului national de Bacalaureat incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti este programata proba scrisa obligatorie a profilului, iar miercuri – proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe data de 7 martie proba scrisa de