- Un barbat, recent eliberat din penitenciar, a fost retinut de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce avea asupra lui cantitatea de aproximativ 7 grame de heroina destinata comercializarii.

- Noua perchezitii au loc miercuri dimineata in Timis si in Bucuresti, intr-un dosar in care sunt vizate cinci persoane care vindeau heroina catre consumatori din Lugoj și din Capitala. Infractiunile pentru care se fac cercetari sunt de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri…

- La data de 12 aprilie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au emis un ordin de reținere pentru doi inculpați, investigați sub suspiciunea savarșirii unor infracțiuni grave legate de traficul de droguri, se arata…

- Un traficant de droguri din Iași s-a confruntat cu mania familiei unuia dintre clienții sai. Ceea ce ar fi trebuit sa fie o simpla vanzare de droguri s-a transformat intr-un adevarat calvar pentru dealer. Așadar, Ambulanța a fost nevoita sa intervina in Iași, acolo unde un dealer de droguri a fost snopit…

- Un traficant de droguri a fost batut de rudele unui client, in timp ce incerca sa ii vanda acestuia aproximativ 30 grame canabis cu suma de 2.400 lei. A fost nevoie de intervenția polițiștilor și a unui echipaj medical. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „La data de 16.02.2024 procurorii…

- Locuința a doi frați traficanți de droguri de mare risc a fost percheziționata de DIICOT, dupa ce unul dintre ei a fost prins in flagrant. Pe 14 februarie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

