- In ediția din aceasta seara cea cu numarul 24 a sezonului 13 Chefi la cuțite, au fost anunțați semifinaliștii. Farfuria care a obținut 20 de puncte a fost o surpriza chiar și pentru jurați. Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki au ramas surprinși…

- Ultimul battle din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 13 mai 2024 a dus in semifinala o echipa. Verdictul final a fost neașteptat. Toți au amuțit atunci cand au vazut scorul adus de banda in bucataria show-ului culinar.

- In ediția din aceasta seara, a avut loc battle opt de la Chefi la cuțite, care a adus rasturnari de situație. Doi dintre jurați au folosit amulete, sperand la o victorie, care s-a tot lasat așteptata.

- Ediția din aceasta seara a adus momente tensionate intre jurații de la Chefi la cuțite. Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki și-au aruncat vorbe grele, inainte ca proba de battle sa inceapa, iar unul dintre ei a aruncat cu obiecte in celalalt.

- Concurenții au inceput probele din bootcamp, iar jurații sunt cu ochii pe ei. In timpul primei sarcini, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner s-au plimbat printre bancurile de lucru și au observat greșelile pe care le-au facut aceștia in pregatirea farfuriilor.

- In ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki au facut un gest emoționant pentru Ștefan Popescu, care a realizat ca nu va avea echipa in battle-uri.

- Irina Fodor a facut un anunț important despre al șaselea joc de amuleta in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2024. Chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki au primit o veste uimitoare.

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…