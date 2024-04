Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite, profesorul prezent […] The post VIDEO. Imagini ireale intr-un liceu: Elevii au facut gratar in timpul orelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .