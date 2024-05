Sistem antiaerian Patriot, mutat lângă un mare oraş din România Un sistem american de aparare aeriana Patriot a fost mutat recent in apropierea unui mare oras din Romania. Antena 3 CNN a filmat in exclusivitate acest sistem, dar a ales sa nu dezvaluie locația sa, din considerente de securitate. Sistemul antiracheta Patriot a fost amplasat aici pentru a inlocui un alt sistem ce a asigurat […] The post Sistem antiaerian Patriot, mutat langa un mare oras din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

