Sistemul energetic din Romania va avea aproximativ 200.000 de prosumatori ala finalul acestui an, daca se mentine ritmul actual de crestere, de 4.000-5.000 de prosumatori pe luna, a declarat marti George Niculescu, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "La 31 decembrie 2023 erau 110.355 prosumatori racordati la retele, in total 1.442 de […]