Praful saharian lovește din nou Europa! Calitatea aerului, puternic afectată. Când ajunge în România Un nor de praf din Sahara, foarte dens, ajunge in Europa zilele acestea. Specialiștii trag un semnal de alarma. Vor fi depașite limitele maxime privind calitatea aerului Circulația aerului nu favorizeaza patrunderea masei de aer cu praf saharian deasupra Romaniei, a anunțat marți Administrația Naționala de Meteorologie. „In perioada 9 aprilie ora 17 – 11 […] The post Praful saharian lovește din nou Europa! Calitatea aerului, puternic afectata. Cand ajunge in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

