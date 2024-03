Un ciclon polar lovește România. Revin ninsorile și lapovița în toată țara Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment sever pentru toata țara: un ciclon polar aduce cu el ninsori și viscol puternic in urmatoarele zile. Avertizarea meteorologica a intrat in vigoare astazi, de la ora 10:00, și va ramane in vigoare pana joi, ora 20:00. In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații slabe, sub forma […] The post Un ciclon polar lovește Romania. Revin ninsorile și lapovița in toata țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

