Un fost fotbalist din Spania care se ascundea in Romania este acuzat ca ar fi fraudat peste 300 de cetațeni spanioli, cauzand un prejudiciu de 10 milioane de euro. A fost arestat atat in Romania cat și in Spania, dar acum este cercetat in libertate. Daniel Molina, in varsta de 29 de ani, este considerat […] The post Cel mai cautat hacker din Spania s-a ascuns in Romania. Ce vrea sa faca cu milioanele de euro cu care a inșelat sute de oameni prin WhatsApp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .