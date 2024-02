Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra directivei privind calitatea aerului care aduce mai multe imbunatațiri și drepturi pentru cetațeni, inclusiv dreptul de a cere despagubiri in cazul imbolnavirilor cauzate de poluare. In baza acestei directive, romanii vor…

- Moartea unei fete de 14 ani a zguduit intreaga Polonie la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut,. Natalia s-a prabusit pe zapada, chiar langa un supermarket din orasul Andrychow si nimeni nu a ajutat-o timp de cateva ore. Desi tatal ei a cerut ajutor de urgenta, poliția a intervenit cand era deja…

- Regele Marii Britanii Charles III a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anunțat luni Palatul Buckingham, citat de BBC. Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar nu este vorba de cancer de prostata. Acest diagnostic a fost dat in timpul tratamentului sau recent pentru prostata marita. Regele a…

- O femeie careia i s-a spus ca are cancer la san și ca are nevoie de o tumorectomie urgenta pentru ca viața ei sa fie salvata a aflat ani mai tarziu ca chirurgul ei era un mincinos și nici macar nu era bolnava, scrie Mirror.co.uk. Sarah Jane Downing avea 20 de ani și era la […] The post Chirurgul macelar…

- Un avion Boeing 777 al unei companii americane a fost filmat in timpul unei manevre dificile de aterizare pe aeroportul din Londra. Marea Britanie a avut joi parte de condiții meteo extreme, din cauza unei tornade. The American 777 was seen struggling to land at Heathrow airport on 27 December. Storm…

- Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul…

- Un cetatean american, in varsta de 32 de ani, a incercat sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu un autoturism care figura ca furat din Marea Britanie, iar in interiorul acestuia se aflau o arma cu aer comprimat, o arbaleta cu luneta si munitia aferenta. Poliția de Frontiera…