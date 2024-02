Regele Marii Britanii Charles III a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anunțat luni Palatul Buckingham, citat de BBC. Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar nu este vorba de cancer de prostata. Acest diagnostic a fost dat in timpul tratamentului sau recent pentru prostata marita. Regele a inceput luni „tratamentele regulate”. […] The post Londra: Regele Charles III are cancer și a inceput un tratament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .