Carambol cu 15 mașini după ce strada s-a transformat în patinoar. 35 de persoane au fost rănite. Accident in apropiere de aeroportul Gatwick din Londra. 35 de oameni au fost raniți, dupa ce 15 mașini s-au izbit violent pe șosea. Accidentul s-a petrecut vineri seara pe M23 in Sussex, intre Crawley și Horsham. Autostrada a fost inchisa timp de patru ore dupa ce ploile torentiale si grindina au cauzat prapad pe șosea.

