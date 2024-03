VIDEO. Bulevardul Champs-Élysées din Paris, blocat cu tractoare de fermieri. Peste 60 de persoane, arestate Saizeci si sase de persoane au fost arestate vineri dimineata la Paris, dupa blocarea cu baloti de paie si tractoare de catre agricultori a Bulevardului Champs-Elysees in zona Arcului de Triumf , a anuntat politia capitalei franceze, informeaza AFP și Agerpres. #Francia: Azione a sorpresa degli #agricoltori. Alle 5 del mattino colpiscono #Parigi e colgono […] The post VIDEO. Bulevardul Champs-Elysees din Paris, blocat cu tractoare de fermieri. Peste 60 de persoane, arestate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Saizeci si sase de persoane au fost arestate vineri dimineata la Paris, dupa blocarea neanuntata de catre agricultori a Arcului de Triumf cu baloti de paie si tractoare, a anuntat politia capitalei franceze, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

