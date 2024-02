Record de intervenții Salvamont în doar 24 de ore: Peste 100 de persoane au fost salvate Dispeceratul National Salvamont a anuntat, duminica dimineata, ca in ultimele 24 de ore au fost primite 111 apeluri prin care era solicitata interventia de urgenta, 108 persoane fiind coborate de pe munte. Dintre acestea, 109 au necesitat transport la spital. O persoana a decedat. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit […] The post Record de intervenții Salvamont in doar 24 de ore: Peste 100 de persoane au fost salvate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa de Wales supusa unei intervenții chirurgicale abdominale cu succes. The post Prințesa de Wales supusa unei intervenții chirurgicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Customs seized 116 tons of cocaine in the port of Antwerp in 2023, setting a record for the second year in a row, Belgian authorities said on Wednesday, according to AP News. Demand for cocaine is growing rapidly across the EU, and governments blame the drug trade for outbreaks of violence in major…

- A doua runda de audieri in dosarul Ferma Dacilor s-a finalizat, miercuri, iar cele trei persoane reținute pentru 24 de ore au fost scoase in catușe din sediul Poliției Prahova și duse la Judecatoria Ploiești cu propunere de arestare preventiva. Potrivit portalului instanțelor de judecata, sunt trei…

- Reprezentantii Salvamont Romania anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite 61 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, numarul evenimentelor montane fiind unul ”ingrijorator de mare”. In urma acestor interventii, au fost salvate 60 de persoane, din care 20…

- Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, un numar de 21 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. „In cazul acestor interventii au fost salvate 20 de persoane, dintre acestea 10 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport…

- Salvamontistii au intervenit in ultimele 24 de ore pentru recuperarea de pe munte a 22 de persoane, sase dintre acestea necesitand transportul la spital, potrivit datelor transmise duminica de Dispeceratul National Salvamont. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 22 apeluri…

- Incident grav in Dej. Trei persoane au fost ranite luni, dupa ce tavanul sediului unei banci s-a prabusit. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, pompierii au fost solicitati, in jurul orei 12.45, sa intervina la o banca din Dej dupa ce tavanul acesteia s-a prabusit. La fata locului…