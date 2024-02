Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o pensiune din Calimanesti, opt persoane si proprietarul reusind sa iasa din imobil, anunta ISU Valcea. Un angajat al pensiunii, aflat la mansarda, a fost gasit inconstient cu arsuri la maini, ulterior fiind declarat decedat. Un altul, venit sa ajute la…

- Un incendiu raportat la o pensiune din orașul Calimanești (județul Valcea) s-a soldat cu decesul unei persoane și cu ranirea altor trei oameni. Persoana decedata ar fi un angajat al pensiunii. Angajatul a fost gasit gasit inconstient la mansarda cladirii, avand arsuri ușoare la nivelul brațelor. Ulterior…

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…

- Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, un numar de 21 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. „In cazul acestor interventii au fost salvate 20 de persoane, dintre acestea 10 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport…

- Incident grav in Dej. Trei persoane au fost ranite luni, dupa ce tavanul sediului unei banci s-a prabusit. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, pompierii au fost solicitati, in jurul orei 12.45, sa intervina la o banca din Dej dupa ce tavanul acesteia s-a prabusit. La fata locului…

- Trei persoane au murit, iar alte 8 au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, care a avut loc luni dimineața in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie. In urma accidentului, au fost 11 victime, trei…

