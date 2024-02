FOTO. Alertă la Târgoviște. O pensiune a luat foc Acoperisul unei pensiuni din municipiul Targoviste a fost cuprins de un incendiu, duminica dupa-amiaza, pompierii intervenind pentru stingerea flacarilor care s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. Potrivit primelor informații, in unitatea turistica nu erau persoane cazate si nu exista victime. Focul a izbucnit la acoperisul imobilului cu destinatia pensiune, situat pe […] The post FOTO. Alerta la Targoviște. O pensiune a luat foc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acoperisul unei pensiuni din municipiul Targoviste a fost cuprins de un incendiu, duminica dupa amiaza, pompierii intervenind pentru stingerea flacarilor care s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. Primele date arata ca in unitatea turistica nu erau persoane cazate si nu exista victime.…

- Cunoscutul manelist Florin Salam a fost ridicat joi de polițiști și dus la Targoviște, intr-un dosar in care este acuzat de inșelaciune, informeaza Digi24. Florin Salam ar fi primit bani sa cante la o nunta, insa nu și-a mai onorat angajamentul, iar cel care l-a platit a facut plangere impotriva lui.…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in Pitești, intr-unul dintre cele mai cunoscute restaurante din oraș. Pompierii au intervenit cu 12 autospeciale de stingere, iar traficul in zona a fost oprit. Din cladirea restaurantului sau fost evacuați aproximativ 50 de oameni, majoritatea clienți, dar și…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o pensiune din Calimanesti, opt persoane si proprietarul reusind sa iasa din imobil, anunta ISU Valcea. Un angajat al pensiunii, aflat la mansarda, a fost gasit inconstient cu arsuri la maini, ulterior fiind declarat decedat. Un altul, venit sa ajute la…

- Un incendiu a izbucnit vineri seara la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Focul ar fi pornit de la un cablu al unul apart medical, care s-a supraincalzit pana cand au izbucnit flacarile. Mai mulți pacienți de la Institutul Oncologic Regional din Iași au fost transferați catre alte unitați medicale.…

- Salvamont Voineasa intervine, joi, pentru cautarea a patru copii s-au ratacit in padure, dupa ce au iesit din perimetrul partiei Transalpina. ”Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Voineasa pentru cautarea si salvarea unui grup de patru copii iesiti din perimetru partiei…

- O alerta de tsunami a fost emisa luni, in Japonia, dupa ce un cutremur de 5,7 si un al doilea de 7,5 au fost inregistrate in centrul tarii de catre centrul meteorologic japonez. Potrivit UGS, seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, la ora locala 16:10 si s-a simtit inclusiv in capitala Tokyo.…

- O femeie din orasul Sebis a fost arestata preventiv dupa ce a provocat cinci incendii in gospodariile vecinilor sai, ea declarand la audieri ca ii placea sa priveasca interventiile pompierilor pentru stingerea flacarilor, la care a participat de fiecare data. Potrivit anchetatorilor, toate cele cinci…