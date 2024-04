Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea cu publicul este suspendata, luni, la Registrul Comerțului București, Timișoara și in mai multe registre din țara, dupa ce mai mulți angajați au intrat in protest spontan. Acțiunea nu este organizata de SAONRC, dar membri sindicatului iau parte la aceasta. „Blocul Național Sindical informeaza…

