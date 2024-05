Zodiile care te vor da peste cap: Îți vor face viața un chin Astrologia sugereaza ca fiecare semn zodiacal manifesta dragostea și sentimentele in moduri distincte. Unele semne prefera sa-și exprime afecțiunea prin gesturi și fapte, in timp ce altele pot sa nu fie atat de implicate in manifestarea iubirii lor. Exista anumite semne zodiacale considerate a fi mai toxice in relații, conform astrologilor, iar evitarea acestora in relații este adesea recomandata pentru a evita suferința și conflictele. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare semn zodiacal are un mod de a iubi și de a-și arata sentimentele. Unii chiar prefera sa iși dovedeasca dragostea prin acțiuni in loc sa o declare. Mai mult, alte semne zodiacale, deși se afla sub influența iubirii, nu se gandesc sa se implice. Astrologii ne sfatuiesc sa ne ferim de aceste semne…

- Zodiile care au parte de schimbari majore in viața pana in luna iunie 2024. Urmeaza luni de vis pentru acești nativi, care vor avea parte numai de reușite pe toate planurile. Iși vor indeplini toate dorințele și vor avea noroc cu carul. Patru zodii vor vor trece prin schimbari importante pe plan amoros…

- Eclipsa de soare de pe 8 aprilie a venit cu o serie de modificari in viața mai multor nativi. Perioada urmatoare va fi una excepționala, pentru ca Universul iși va redirecționa luminile stralucitoare catre cinci semne zodiacale. Nimic din tot ceea ce faceau pana acum și iși doreau cu ardoare nu va mai…

- Astrologii au dezvaluit semnele zodiacale care sunt suflete pereche unul pentru celalalt. Nativii nascuți in aceste zodii se completeaza perfect. Sunt meniți sa fie impreuna. Formeaza cele mai frumoase și prospere cupluri, din toate punctele de vedere. Ești și tu implicat intr-o astfel de relație? Astrologia…

- Denisa Nechifor a implinit 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste intr-un club de lux din Capitala. Alaturi i-a fost Adrian Cristea, tatal fetei sale și cel de care s-a despartit in urma cu 10 ani. Chiar daca au luat-o pe drumuri separate, cei doi au ramas in relații foarte bune de dragul Raniei.Denisa…

- Astrologia a fost intotdeauna un subiect fascinant pentru cei care cred in puterea stelelor și a planetelor in viața noastra. Și daca exista ceva ce ne-am dori cu toții sa avem in viața noastra, este sa avem noroc. De aceea, astazi vorbim despre zodiile care castiga la Loto pana la 17 martie 2024, și…

- TaurTaurii sunt cunoscuți pentru dragostea lor profunda fața de mancare și confort. Acest semn zodiacal este guvernat de Venus, planeta placerii, ceea ce ii face pe Tauri sa se bucure de mese bogate și gustoase. Datorita acestei predispoziții pentru indulgența, Taurii pot gasi dificil sa se limiteze…