AJUTOR MILITAR UE trimite un ajutor de 68 milioane euro în Fâșia Gaza

Uniunea Europeană a anunţat vineri un nou ajutor umanitar de 68 de milioane de euro pentru palestinienii din Fâșia Gaza. The post AJUTOR MILITAR UE trimite un ajutor de 68 milioane euro în Fâșia Gaza first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]