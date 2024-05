Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, s-a aratat optimist, miercuri, cu privire la evoluția inflației in Romania, aratand ca acasta este pe un trend descendent. Rata anuala a inflației va urma o traiectorie continua descendenta, iar BNR are in vedere reduceri de dobanda (de politica monetara), in perspectiva, insa se impune o perioada de […] The post Mugur Isarescu este optimist. Inflația are o traiectorie descendenta appeared first on Puterea.ro .