BNR a mărit prognoza de inflație pentru finalul acestui an - de la 4,7% la 4,9% "Avem o traiectorie descendenta a inflatiei, ceva mai putin pronuntata in proiectia din februarie. Deci inflatia se duce treptat, nu brusc, in jos si undeva la sfarsitul lui 2025, inceputul lui 2026, intra in banda. Este ceva mai lenta decat am prognozat anterior si aceasta reducere a inflatiei headline este determinata in principal de componenta inflatiei de baza, CORE2 ajustat, ceea ce este bine. Arata ca politica monetara functioneaza. Nu o tinem nici foarte tare stransa, dar nu ii dam nici drumul prea tare ca sa avem puseuri inflationiste. Incercam acea combinatie sa dam inflatia in jos fara… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a revizuit ușor in creștere prognoza de inflație pentru sfarșitul anului curent, de la 4,7% la 4,9%. Totuși, instituția se așteapta ca inflația sa se situeze in banda de ținta de 3,5% la finele anului 2025. Potrivit declarațiilor guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, scaderea…

- Nu bruscam economia, nu apasam brutal pe frana, pe politica monetara ca sa nu creem o recesiune pentru ca asta ne mai trebuie intr-un an electoral, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- Inflația, acel monstru economic pe care mulți il temem și il urmarim cu atenție, pare sa fi luat o mica pauza in luna aprilie a anului 2024. Datele proaspat publicate de catre Institutul Național de Statistica (INS) ne ofera o imagine interesanta asupra evoluției prețurilor in diverse sectoare ale economiei.…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna martie pana la 2,6%, de la un nivel 2,8% in februarie si unul de 3,1% in ianuarie, insa Romania este, pentru a treia luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate miercuri de Eurostat.In luna…

- Banca centrala a Turciei a majorat joi dobanda de referinta, respectiv dobanda de rascumparare pe o saptamana, de la 45% la 50%, invocand nevoia continua de a contracara accentuarea inflatiei din tara, in pofida asigurarilor anterioare ca a incheiat ciclul majorarilor, transmite CNBC. ”In februarie,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca mai este nevoie de cel putin doua luni de scadere a preturilor, a indicelui preturilor de consum pentru a fi luata o decizie in privinta ratei dobanzii de politica monetara si a precizat ca pe baza analizei datelor actuale…

- „Am discutat si un calendar de reduceri de dobanda. Trebuie sa asteptam cel putin doua luni in care sa vedem o scadere a indicelui preturilor de consum, dupa cresterea inflatiei din ianuarie, ca sa ne convingem”, a declarat Mugur Isarescu cu ocazia prezentarii primului Raport asupra inflației din acest…

- Mugur Isarescu a fost intrebat daca este posibila o scadere a ratei dobanzii de politica monetara la sedinta din aprilie. “Stiu ca va dezamagesc, dar chiar nu va raspund. Nici nu stiu precis. Daca nu ma insel, in sedinta precedenta, am spus ”Domnule, nici nu putem sa discutam daca nu avem o traiectorie…