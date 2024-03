Sistemul monetar al Turciei se prăbușește? Dobânda cheie a ajuns la 50% Banca centrala a Turciei a majorat joi dobanda de referinta, respectiv dobanda de rascumparare pe o saptamana, de la 45% la 50%, invocand nevoia continua de a contracara accentuarea inflatiei din tara, in pofida asigurarilor anterioare ca a incheiat ciclul majorarilor, transmite CNBC. ”In februarie, condusa de inflatia serviciilor, tendinta de baza a inflatiei lunare a fost mai mare decat erau asteptarile”, a declarat Comitetul de politica monetara al bancii intr-un comunicat dupa decizie. Acesta a remarcat ca importurile de bunuri de consum si aur au incetinit, ceea ce a imbunatatit balanta contului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

